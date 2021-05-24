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"Лікар не захотів говорити російською": нове відео в стилі "розіп'ятого хлопчика"

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Понеділок 24 травня 2021 13:42
"Лікар не захотів говорити російською": нове відео в стилі "розіп'ятого хлопчика" Колаж РБК-Україна: Лікаря звинуватили на відео в небажанні допомогти дитині через російську мову
Автор: Світлана Мащенко

В мережі з'явилося відео, на якому молода дівчина звинувачує українського лікаря, який відмовився надавати допомогу 11-місячному малюкові з епілептичним припадком, бо тато хлопчика говорив російською мовою.

Кадри гуляють соцмережами і викликають бурхливу реакцію - доповідачці не вірять і називають це черговим фейком, на кшталт історії з "розіп'ятим хлопчиком".

"Час ох**тельних історій. У дитини стався напад епілепсії. Його батько іноземець повіз дитину до знайомого лікаря, а той не захотів говорити російською. Незрозуміло як це вплинуло на здоров'я дитини, але увагу на цьому моменті акцентується ну дуже велике", - підписані кадри.

Час оХуітєльних історій..у дитини стався напад епілепсії..Його батько іноземець повіз дитину до знайомого лікаря, а той не захотів говорити російськоюНезрозуміло як це вплинуло на здоров'я дитини,коли не один тато поруч, але увагу на цьому моменті акцентується ну дуже велика...Винна мова

Posted by Оксана Черкасова on Sunday, May 23, 2021

Відео: Дівчина звинуватила лікаря в тому, що він не захотів говорити російською (facebook.com/Оксана Черкасова)

Користувачі мережі порівнюють ці одкровення дівчини з відомою історією про "розіп'ятого хлопчика". Дехто за невербальною мовою визначив, що оповідачка бреше. Ось як коментують інцидент.

  • Коротко про те, що без мозку взагалі жити важко. Не дуже розуміюся, чи бувають приступи епілепсії в 11-місячних дітей, але навряд чи лікар переймався би питаннями мови в критичній ситуації. Тим більше-знайомий.
  • Боже, на кого це розраховано?! Черговий розіп'ятий "мальчік в трусіках"?!
  • Чухається? Бреше! Універсальний індикатор брехні.
  • Вона хоч себе чує? Завезли до лікарні а лікар питає : "что и при каких обстоятельствах..." Ну і брехло продажне!
  • А розп'ятого мальчіка знайшли? Ви брехливі пропагандони, злодії і завойовники! Горіти вам в пеклі!
  • Якась мура. Я - лікар, і надам допомогу дитині, яка потребує невідкладної допомоги незалежно від того, розуміють мене батьки чи ні. До чого тут мова? Головне, щоб мене розумів медперсонал, який працює зі мною в команді. І я так розумію, що дитині надали адекватну допомогу. А може це просто інформаційний вкид?

Зазначимо, що на жаль, невідомо коли відео було зняте і чи це не постанова взагалі.

Раніше ми писали, що пропагандистка Ольга Скабєєва осоромилася новим відео, розповівши про ЛГБТ-колону, що суне на Донбас.

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