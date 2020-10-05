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Врач развеял главный миф о коронавирусе и детях

Понедельник 05 октября 2020 15:44
Врач развеял главный миф о коронавирусе и детях
Дети и коронавирус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дети не являются основными переносчиками COVID-19

Дети чаще всего заражаются коронавирусом от взрослых, а не наоборот. Об этом сообщил украинский педиатр Алексей Рыков. По мнению медика, дети не являются суперпереносчиками COVID-19, хотя сами болеют в легкой форме либо без симптомов.

Чаще дети заражаются от взрослых, в семье. Но потом они могут заражать и друг друга. Учитывая, что дети в большинстве случаев переносят заболевания малосимптомно или даже бессимптомно, они не являются критическим звеном в распространении болезни вне семейных контактов", - сообщил доктор "Интерфакс-Украина".

Также педиатр отметил, что закрытие школ и детских садиков на карантин является не совсем хорошей идеей. По его мнению, закрывать образовательные учреждения нужно вместе с другими мерами профилактики. Нужно закрывать школы, если ситуация с заболеваемостью там критическая.

Алексей Рыков отметил, что пандемия пойдет на спад, когда мы переживем вторую волну COVID-19.

"Прогнозировать ход пандемии трудно. Есть общие тенденции течения вспышек инфекционных заболеваний. Мы должны пережить вторую волну подъема заболеваемости, потом болезнь постепенно пойдет на спад. Но срок стабилизации ситуации определить трудно. Все зависит еще и от особенностей иммунологического ответа на эту инфекцию, доступности вакцины и тому подобное", - сказал он.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 3774 новых заболеваний коронавирусом. Канев и Тернополь остаются в "красной" карантинной зоне.

Как мы писали ранее, ученые назвали суперпереносчиков коронавируса.

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