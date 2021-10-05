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Врач развенчал мифы о чудо-лимонах и рассказал, к чему приводит их употребление

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 09:08
Врач развенчал мифы о чудо-лимонах и рассказал, к чему приводит их употребление Фото: Врач развенчал мифы о лимонах (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Лимоны не повышают иммунитет и не ощелачивают мочу. Если их употреблять в больших количествах - в почках из-за переизбытка витамина C образовываются камни.

Об этом на своей Facebook-странице рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий.

Тем самым он развенчал миф о том, что лимоны укрепляют иммунитет и их нужно есть в больших количествах.

"Последний тренд - есть много лимонов для того, чтобы улучшить иммунитет и ощелачивать мочу, а также уменьшить уровень мочевой кислоты ... Все было бы ок, если бы в почках на фоне больших доз витамина С не образовывались камни оксалаты", - написал Жиравецкий.

По словам медика, если в почках образуются камни - это вызывает жуткую боль.

"Когда они начинают путешествовать по вашим мочеточникам вам будет не до лимонов и не до улучшению иммунитета! Боль будет такая, что вы захотите только одного, чтобы это больше никогда не случалось", - написал врач.

По словам Жиравецкого, дробление камней стоит от 8 до 25 тысяч гривен за одну процедуру.

"Поэтому перед тем как заниматься самолечением посоветуйтесь с врачом урологом! Имел в практике несколько таких пациентов, поэтому решил развенчать миф о чудо-лимонах", - резюмировал медик.

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