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Лікар розвінчав міфи про диво-лимони і розповів, до чого призводить їх вживання

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Вівторок 05 жовтня 2021 09:08
Лікар розвінчав міфи про диво-лимони і розповів, до чого призводить їх вживання Фото: Лікар розвінчав міфи про лимони (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Лимони не підвищують імунітет і не підлужнюють сечу. Якщо їх вживати у великих кількостях - в нирках через надлишок вітаміну C утворюються камені.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів львівський лікар Тарас Жиравецький.

Тим самим він розвінчав міф про те, що лимони зміцнюють імунітет і їх потрібно їсти у великих кількостях.

"Останній тренд - їсти багато лимонів для того, щоб покращити імунітет і підлужнити сечу, а також зменшити рівень сечової кислоти... Все було би ок, якби в нирках на фоні великих доз вітаміну С не утворювались камінці оксалати", - написав Жиравецкий.

За словами медика, якщо в нирках утворюються камені - це викликає страшний біль.

"Коли вони починають мандрувати вашими сечоводами вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету! Біль буде такий, що ви захочете тільки одного, щоб це більше ніколи не траплялось", - написав лікар.

За словами Жиравецького, дроблення каменів коштує від 8 до 25 тисяч гривень за одну процедуру.

"Тому перед тим як займатися самолікуванням порадьтеся з лікарем урологом! Мав у практиці кілька таких пацієнтів, тому вирішив розвінчати міф про диво-лимони", - резюмував медик.

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