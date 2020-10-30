ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Врач рассказала, почему алкоголь и антибиотики строго запрещено смешивать

Пятница 30 октября 2020 07:12
Врач рассказала, почему алкоголь и антибиотики строго запрещено смешивать
Почему нельзя смешивать антибиотики и алкоголь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Смешивание алкоголя с антибиотиками чревато серьезными неприятностями

Врач рассказала, почему нельзя смешивать антибиотики с алкоголем, и чем это чревато. Дело в том, что некоторые препараты почти наверняка чреваты побочными эффектами, если их смешать с алкоголем.

Такое мнение выразила Джессика Нухаванди, фармацевт из Лос-Анджелеса, пишет glavred. Нухаванди перечислила антибиотики, которые категорически нельзя употреблять одновременно с алкоголем:

  • Метронидазол (Флагил) - антибиотик, который используют для лечения бактериальных или паразитарных вагинальных инфекций, ЖКТ, печени или мозга.
  • Тинидазол (Тиндамакс) - используют для лечения вагинальных инфекций и ЖКТ.

При приеме этих препаратов нужно полностью отказаться от алкоголя, даже спиртосодержащих лекарств.

Если же вы употребите алкоголь с этими лекарствами, скорее всего у вас возникнут спазмы в животе, тошнота, головная боль, рвота, учащенное сердцебиение. Обычно побочные эффекты проходят в течение нескольких часов, но если так не происходит - обратитесь за неотложной помощью.

Врач рассказала и о других антибиотиках, которые несовместимы с алкоголем. Но побочные эффекты здесь могут быть менее серьезными.

Сульфаметоксазол-триметоприм (Бактрим ДС) - принимают при инфекциях мочевыводящих путей и кожи.

Цефотетан (цефотан) - им лечат бактериальные инфекции легких, кожи.

Линезолид (Зивокс) - его назначают для лечения кожных инфекций, пневмонии. Сочетание того препарата с алкоголем может вызвать скачок давления.

Изониазид (нидразид) используется для лечения туберкулеза. Вместе с алкоголем может привести к поражению печени.

Врач добавила, что существует много антибиотиков, которые не вступят в такую острую реакцию с алкоголем. Но употребление алкоголя непосредственно не повлияет на эффективность препаратов. И, возможно, вашему организму придется потратить больше времени на то, чтобы выздороветь.

Ранее врач рассказала, чем опасна рюмочка за ужином. И кому нельзя увлекаться употреблением алкоголя даже в малых дозах во время еды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь алкоголь

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь