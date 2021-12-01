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Врач рассказала, как и когда "Омикрон" проникнет в Украину

Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса Омикрон будет в Украине уже через несколько недель. А привезут его в страну заробитчане.

Такой прогноз озвучила главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик, передает "Суспильне".

По словам медика, новый штамм Омикрон будет уже в скором времени в нашей стране. Его привезут с собой люди, которые возвращаются с заработков.

"Завоз этого возбудителя на Закарпатье может случится из стран Евросоюза, поскольку впереди рождественские праздники и мы ожидаем возвращения домой заробитчан из ЕС", - сказала Виктория Тимчик.

Она рассказала, что возможности распознать новый штамм коронавируса пока нет. Для проведения таких исследований закарпатские медики направляют положительные образцы от больных коронавирусом в лабораторию Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.

Тимчик отметила, что, если на национальном уровне будет возможность определять именно возбудитель "Омикрон", то в лаборатории получат образцы и из Закарпатья.

"Особой клинической картины или визуально сказать, что это "Омикрон", "Дельта", или другой штамм - невозможно. Мы будем пользоваться общими нормами, которыми пользуются пограничники при пропуске людей через границу", - сказала она.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, для кого опаснее всего новый штамм коронавируса Омикрон.

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