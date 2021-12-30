Врач рассказала, кому категорически нельзя фасоль: могут возникать опасные состояния

По словам доктора, у ряда людей употребление фасоли может вызывать фавизм - генетическое заболевание, которое поражает тех, у кого в организме отсутствует глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G-6-PD).

Эти люди должны избегать употребления в пищу бобов, в том числе сырых и вареных бобов.

После употребления в пищу фасоли могут возникать такие симптомы:

бледность,

головокружение,

субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38,0 °C)

озноб,

общая слабость, потеря аппетита,

тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

"В тяжелых случаях могут даже возникнуть аномальные симптомы, такие как кома, шок, слабый пульс и почечная недостаточность", - добавила врач.

Больным подагрой также следует есть меньше фасоли, чтобы избежать обострения болезни.

Дело в том, что бобы являются овощами с высоким содержанием пуринов. 100 граммов бобов содержат от 50 до 150 мг пуринов.