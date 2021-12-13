Врач рассказала, кому категорически нельзя есть самый популярный новогодний салат

Почему "шуба" вредна

Дело в том, что в этом блюде содержится много неоднозначных ингредиентов. Например, майонез, в составе которого уксус и горчица.

Сельдь под шубой противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, почками и печенью.

Если у вас сердечно-сосудистые заболевания и лишний вес - откажитесь от блюда в пользу более здорового варианта.

Гипертоникам и диабетикам лучше держаться подальше от этой закуски.

"Блюдо вредно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, гипертонией. Большое количество соли вообще может спровоцировать гипертонический криз. Для людей с лишним весом это тоже не лучшее блюдо: овощи имеют высокий гликемический индекс. При сахарном диабете ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови", - сообщила диетолог.

Людям с проблемами почек и печени тоже стоит отказаться от этого новогоднего блюда и выбрать более щадящий вариант закуски для себя.

Выбирайте полезные варианты

Отметим, что сейчас многие диетологи советуют заменять обычный майонез в салатах майонезом растительным, а картофель можно заменить кусочками авокадо.