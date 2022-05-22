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Врач рассказал, что такое доказательные лекарства и при чем тут ВОЗ

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Воскресенье 22 мая 2022 12:45
Врач рассказал, что такое доказательные лекарства и при чем тут ВОЗ Фото: Что такое доказательные лекарства (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Доказательные лекарства – это лекарства, входящие в Международные протоколы лечения, одобренные ВОЗ, авторитетными международными организациями, в частности FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США).

Об этом рассказал невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

"Золотой" стандарт доказательной медицины - это рандомизированные плацебо-контролируемые, двойные слепые клинические исследования.

Как проходят исследования

Все пациенты, участвующие в исследовании, подписывают информированное согласие, где четко указано, что они будут получать либо лекарственный препарат, либо плацебо, при этом ни участники клинического исследования, ни врачи не знают, в какую группу входят пациенты.

Суть рандомизации в том, что группа, в которую попадает пациент, определяется с помощью компьютерных программ, распределяющих десятки тысяч пациентов случайным образом, исключив возможность влияния заинтересованности как пациента, так и врача.

В качестве плацебо очень часто выступает общепринятый метод лечения. В данной ситуации пациент, получая плацебо, не лишается исцеления, но участвует в сравнении эффективности и сохранности нового способа исцеления к эталону.

В проведении таких исследований, как правило, участвуют медицинские центры из разных стран, деятельность которых четко контролируется независимыми комиссиями. Число пациентов, участвующих в исследовании, может составлять от нескольких десятков до тысяч человек.

Полученные результаты подвергаются тщательной статистической обработке и анализу, что позволяет выявить и оценить достоверность разногласий.

Также, для более быстрого нахождения доказательных лекарств, есть Кокрановское сотрудничество, библиотека, которая публикует рандомизированные клинические исследования, проводит их метанализ.

Также Кокрановское сообщество сотрудничает с ВОЗ.

Напомним, что названы самые распространенные ошибки в хранении лекарств дома.

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