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Врач рассказал, как прийти в себя после COVID-19

Пятница 27 ноября 2020 09:37
Врач рассказал, как прийти в себя после COVID-19
Врач дал советы украинцам по восстановлению (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Сергей Дубров рассказал украинцам, что нужно делать после перенесенной инфекции

Коронавирус в Украине ставит новые антирекорды каждый день, но уже в большом количестве есть и переболевшие люди. Для них период восстановления после инфекции является очень важным, ведь организм значительно ослаблен.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал украинцам, как правильно себя вести после COVID-19. Медик называет три главных правил реабилитации. Это прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и правильное, сбалансированное питание. Если вы будете соблюдать эти три правила, усталость после болезни скорее пройдет. Об этом сказано в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – рассказал Дубров.

Отметим, что в Украине выявили значительный прирост новых случаев коронавируса - 16 218. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве. Вспышку коронавируса выявили в Днепропетровской области - 1773 новых заражений. Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+1520), Запорожской (+1003), Киевской (+994) и Одесской (+966) областях. За вчера выздоровели 8843 человек и 192 - умерли.

Как мы писали ранее, Голубовская предложила радикальные меры для остановки COVID-19 в Украине. Врач выступает за полный локдаун в стране.

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