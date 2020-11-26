Голубовская предложила радикальные меры для остановки COVID-19 в Украине

Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Медик выступила за введение полного локдауна

Известный киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская выступает за введение в Украине полного локдауна, который мог бы остановить быстрое распространение коронавирусной болезни и значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Об этом главный внештатный инфекционист Минздрава рассказала на Украинском женском конгрессе.

Заслуженный врач Украины считает, что нынешние ограничения и карантин выходного дня не дадут желаемого результата, и для реальной борьбы с ростом новых случаев заболевания COVID-19 нужны радикальные меры.

"Я за полный локдаун, конечно. Потому что эти полумеры - они ни к чему не приводят. В противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков совершенно. Когда нет средств специфического лечения и специфической профилактики. Это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку. Это только надо прервать цепочку", - заявила Голубовская.

При этом медик отметила, что не знает, как это можно сделать экономически в нынешних украинских реалиях.

"Это уже вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут. Вот почему Китай справился? Мы конечно не можем себе этого позволить, и наверное многие цивилизованные страны не могут позволить. Это очень дорого то делать, что делал Китай... Когда возникает новое инфекционное заболевание, нужно выявить нулевого пациента, первого инфицированного, и вокруг него очертить очаг. И этот очаг должен быть протестирован, обследован, изолирован на максимальный срок. То есть это целая работа эпидемиологов, которую никто не видел. У нас нет ресурса сейчас на это. И только тогда можно сдержать эту эпидемию", - рассказала она.

Голубовская прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на декабрь-январь. Кроме того, врач-инфекционист объяснила, почему в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19.

"Сейчас, когда мы уже находимся на интенсивной передаче инфекции - еще пик будет в декабре-январе - и он нарастает. Вы видите статистику - у нас смертность увеличивается сейчас у более молодых людей - до 60 лет - это страшно, просто страшно! И сейчас мы все в очагах, и должны воспринимать себя как потенциально инфицированных. Сейчас его (COVID-19) сезон.... Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания? Потому что в силу погодных условий получает человек большую дозу возбудителя", - заявила заслуженный врач Украины.

Видео: Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, полный локдаун в Украине могут ввести 20 декабря.

Напомним, недавно Голубовская назвала главное осложнение COVID-19 и как избежать тяжелых последствий.