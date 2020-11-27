Лікар розповів, як прийти в себе після COVID-19

Лікар дав поради українцям по відновленню (фото: freepic.com)

Сергій Дубров розповів українцям, що потрібно робити після перенесеної інфекції

Коронавірус в Україні ставить нові антирекорди кожен день, але вже у великій кількості є і люди, які перехворіли. Для них період відновлення після інфекції є дуже важливим, адже організм значно ослаблений.

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів українцям, як правильно себе поводити після COVID-19. Медик називає три головних правила реабілітації. Це прогулянки на свіжому повітрі, дихальна гімнастика і правильне, збалансоване харчування. Якщо ви будете дотримуватися цих трьох правил, втома після хвороби швидше пройде. Про це сказано в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Дійсно, багато скаржаться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування, прогулянки на свіжому повітрі", – розповів Дубров.

Зазначимо, що в Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і в Києві. Спалах коронавірусу виявили у Дніпропетровській області - 1773 нових заражень. Складна епідеміологічна ситуація в Києві (+1520), Запорізькій (+1003), Київській (+994) і Одеської (+966) областях. За вчора одужали 8843 людина і 192 - померли.

Як ми писали раніше, Голубовська запропонувала радикальні заходи для зупинки COVID-19 в Україні. Лікар виступає за повний локдаун в країні.