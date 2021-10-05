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Врач рассказал о последствиях течения COVID-19: страдают не только легкие, но и почки

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Вторник 05 октября 2021 15:33
Врач рассказал о последствиях течения COVID-19: страдают не только легкие, но и почки Каковы последствия течения коронавируса (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Заболеваемость на коронавирус каждый день меняется, поэтому каждую минуту в мире эта болезнь забирает пять больных, а те, кто выздоравливает, получают необратимые последствия для организма. Похожая ситуация сложилась и в Украине среди не вакцинированных пациентов.

Об этом на брифинге рассказал директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, заслуженный врач Сергей Рыженко.

Кто в зоне риска

По его словам, коронавирус не подлежит каким-либо прогнозам. Поэтому каждую минуту в мире умирает примерно 5 человек. Все из-за того, что люди не соблюдаются масочного режима, поэтому сперва в реанимации попадают не вакцинированные.

Как объяснил врач, реанимация больницы Мечникова в Днепре тоже перегружена – на 5 октября там находилось 25 пациентов с COVID-19 в очень тяжелом состоянии. Важно, что люди болеют на коронавирус семьями и таких в больнице сейчас три.

Доктор медицинских наук и профессор отметил, что почти все пациенты, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии, вакцинированные. Поэтому он указал на важность своевременной вакцинации от коронавируса. Ведь это поможет уберечь себя и своих родных.

Какие симптомы у не вакцинированных лиц

У не вакцинированных лиц симптомы коронавируса очень тяжелые. В частности, страдают не только легкие, но и почки. И часть пациентов нуждается в переходе на диализ.

В конце врач добавил, что с нынешней ситуацией больница Мечникова требует еще 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее мы сообщали, что повторное заражение COVID-19 среди невакцинированных возможно через 3 месяца.

Также мы писали, что более 80% работников школ в Украине получили вакцину.

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