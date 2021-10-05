Врач рассказал о последствиях течения COVID-19: страдают не только легкие, но и почки
Заболеваемость на коронавирус каждый день меняется, поэтому каждую минуту в мире эта болезнь забирает пять больных, а те, кто выздоравливает, получают необратимые последствия для организма. Похожая ситуация сложилась и в Украине среди не вакцинированных пациентов.
Об этом на брифинге рассказал директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, заслуженный врач Сергей Рыженко.
Кто в зоне риска
По его словам, коронавирус не подлежит каким-либо прогнозам. Поэтому каждую минуту в мире умирает примерно 5 человек. Все из-за того, что люди не соблюдаются масочного режима, поэтому сперва в реанимации попадают не вакцинированные.
Как объяснил врач, реанимация больницы Мечникова в Днепре тоже перегружена – на 5 октября там находилось 25 пациентов с COVID-19 в очень тяжелом состоянии. Важно, что люди болеют на коронавирус семьями и таких в больнице сейчас три.
Доктор медицинских наук и профессор отметил, что почти все пациенты, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии, вакцинированные. Поэтому он указал на важность своевременной вакцинации от коронавируса. Ведь это поможет уберечь себя и своих родных.
Какие симптомы у не вакцинированных лиц
У не вакцинированных лиц симптомы коронавируса очень тяжелые. В частности, страдают не только легкие, но и почки. И часть пациентов нуждается в переходе на диализ.
В конце врач добавил, что с нынешней ситуацией больница Мечникова требует еще 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ранее мы сообщали, что повторное заражение COVID-19 среди невакцинированных возможно через 3 месяца.
Также мы писали, что более 80% работников школ в Украине получили вакцину.