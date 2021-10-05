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Повторное заражение COVID-19 среди невакцинированных возможно через 3 месяца, - ученые

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Вторник 05 октября 2021 13:42
Повторное заражение COVID-19 среди невакцинированных возможно через 3 месяца, - ученые Фото: повторное заражение COVID-19 среди невакцинированных возможно через 3 месяца (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ученые оценили риски повторного заражения коронавирусом среди невакцинированных. Так, непривитые могут снова заболеть через три месяца после выздоровления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Medical Express.

По данным ученых из Йельского университета и Университета Северной Каролины, иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным.

"Всем, кто заразился естественным путем, стоит сделать прививку после выздоровления. Предыдущая инфекция сама по себе может дать мало защиты. Как и с обычной простудой, из года в год вы можете снова заражаться тем же вирусом", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях наиболее вероятно между 3-м и 63-м месяцем после максимального иммунного ответа. В среднем, этот показатель составляет 16 месяцев.

В исследовании указано, что повторные заражения среди непривитых могут случаться все чаще, что будет приводить к еще большему ослаблению иммунитета.

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