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Лікар розповів про нові симптоми COVID-19: "люди не можуть пересуватись по квартирі"

Новость на русском → Львів, Четвер 29 квітня 2021 16:42
Лікар розповів про нові симптоми COVID-19: "люди не можуть пересуватись по квартирі" Колаж РБК-Україна: лікар назвав нові симптоми коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

У пацієнтів з коронавірусом перебіг хвороби змінився за час пандемії, і тепер такі поширені характерні симптоми, як втрата смаку і нюху, стали зустрічатися все рідше.

Про це розповів головлікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, нині COVID-19 часто викликає у хворого високу температуру - до 40 градусів, і виражену загальну слабкість.

"Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка", - зазначив лікар.

Федоренко також розповів, що в стаціонарі в лікарні в 95% випадків медики бачать у пацієнтів ураження легень, що характеризується двосторонньою бронхопневмонією, розвиваються міокардити.

"Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це - дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій", - додав він.

Але проблема втрати нюху і смаку не зникла. Лікар каже, що зрідка спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії. Правда, такі ознаки зустрічаються все рідше і рідше.

Крім того, у більшості хворих COVID-19 виникають зворотні зміни, каже Федоренко - вони мають тенденцію до зникнення, але це займає до 2-3 місяців.

Раніше лікарі розповіли, як змінилися симптоми та перебіг COVID-19 за час епідемії.

Нагадаємо, нещодавно лікар зі Львова розповів, чи були у нього побічні ефекти після вакцини від коронавірусу.

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