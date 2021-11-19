Врач опубликовал список "фуфломицинов", на которые украинцы спустили миллиарды гривен

Среди лекарств лидируют гомеопатические препараты, пищевые добавки. Цены на них в аптеках совсем недемократичные.

"В 2020 году украинцы потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, среди которых гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки", - сообщил медик.

Специалист предупреждает, что эти препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Также не стоит забывать, что большинство растительных препаратов не имеют доказательной эффективности, не входят в стандарты оказания медицинской помощи, поскольку не имеют достаточной концентрации действующего вещества, стабильности содержания или самого действующего вещества и их комбинации не изучены с точки зрения безопасности и эффективности.

Список "фуфломицинов"

На первом месте стоит Канефрон Н, на втором Протефлазид, а на третьем Синупрет. Так же в списке лидеров Уролесан, валериана и даже настойка боярышника.

Отметим, что все эти препараты отпускаются без рецепта.

Список лекарств с недоказанной эффективностью, которые покупали украинцы (Скриншот)