ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врач назвала симптом коронавируса, который говорит о легком течении болезни

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 21:32
Врач назвала симптом коронавируса, который говорит о легком течении болезни Врач назвала симптом, который говорит о легком течении COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус у пациентов проявляется с разными симптомами и признаками. У людей с легким течением болезни может появиться один или два симптома – на короткий период времени. Один из таких симптомов – головная боль.

Как завила невролог, доктор медицинских наук Маргарита Наприенко в комментарии для Lenta, головная боль при COVID-19 у людей со склонностью к мигреням – "благоприятный" признак.

По словам медика, головная боль при коронавирусе говорит о легкой форме заболевания и это подтверждают многочисленные международные исследования.

"Международные исследования, включающие большое количество пациентов — порядка 55 тысяч, — показали, что наличие головной боли при COVID-19 не является жизни угрожающим симптомом. Даже, скорее, благоприятным. Иными словами, головная боль при COVID-19 не ассоциирована с тяжелыми исходами", - объяснила невролог.

Она отметила, что есть международные исследования, которые обнаружили, что пациенты с регулярными головными болями до коронавируса, во время заболевания этот симптом переносят намного легче.

"Головная боль при СOVID-19 может походить на головную боль напряжения (как будто голова сжата тисками, но тошноты и рвоты при этом нет), так и на мигрень", - добавила врач.

Она подчеркнула, что, если головная боль при коронавирусе сопровождается тошнотой и рвотой, как при мигрени – это говорит о том, что течение заболевание может быть тяжелым.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвала симптомы, по которым можно определить, что у вас "Дельта".

А также рассказывали о том, как заражение коронавирусом штамма "Дельта" развивается по дням.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Коронавирус "Дельта"
LITE
Воздвижение 27 сентября: что нельзя делать, важные традиции и приметы великого дня
Воздвижение 27 сентября: что нельзя делать, важные традиции и приметы великого дня