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Лікар назвала симптом коронавірусу, який говорить про легкий перебіг хвороби

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Понеділок 27 вересня 2021 21:32
Лікар назвала симптом коронавірусу, який говорить про легкий перебіг хвороби Лікар назвала симптом, який говорить про легкий перебіг COVID-19 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус у пацієнтів проявляється з різними симптомами та ознаками. У людей з легким перебігом хвороби може з'явитися один або два симптоми – на короткий проміжок часу. Один з таких симптомів - головний біль.

Як завила невролог, доктор медичних наук Маргарита Напрієнко в коментарі для Lenta, головний біль при COVID-19 у людей зі схильністю до мігрені – "сприятлива" ознака.

За словами медика, головний біль при коронавірусі говорить про легку форму захворювання і це підтверджують численні міжнародні дослідження.

"Міжнародні дослідження, що включають велику кількість пацієнтів - близько 55 тисяч, - показали — що наявність головного болю при COVID-19 не є життю загрозливим симптомом. Навіть, скоріше, сприятливим. Іншими словами, головний біль при COVID-19 не асоційований з важкими наслідками", - пояснила невролог.

Вона зазначила, що є міжнародні дослідження, які виявили, що пацієнти з регулярними головними болями до коронавірусу, під час захворювання цей симптом переносять набагато легше.

"Головний біль при COVID-19 може бути схожим на головний біль напруги (як ніби голова стиснута лещатами, але нудоти та блювоти при цьому немає), так і на мігрень", - додала лікар.

Вона підкреслила, що, якщо головний біль при коронавірусі супроводжується нудотою і блювотою, як при мігрені – це говорить про те, що перебіг захворювання може бути важким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвала симптоми, за якими можна визначити, що у вас "Дельта".

А також розповідали про те, як зараження коронавірусом штаму "Дельта" розвивається по днях.

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Коронавірус Коронавірус "Дельта"
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