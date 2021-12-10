Врач назвал симптомы рака у мужчин, которые нельзя игнорировать: опухоль может развиваться несколько лет

Британский врач-уролог Питер Холи назвал симптомы рака предстательной железы. Он отметил, что опухоль может развиваться в течение нескольких лет, пока не станет очень большой.

В одном из интервью Питер Холи назвал четыре симптома этого рака, которые нельзя игнорировать. Об этом информирует Medikforum.

Медик объяснил, что рак предстательной железы или как его еще называют "мужской рак", очень распространен в мире. По статистике он поражает каждого восьмого представителя сильного пола.

Питер Холи призывает мужчин более ответственно относиться к своему здоровью и обращать внимание на любые изменения в туалетных привычках, боль, шишки и уплотнения, а также на следы крови в сперме и моче.

Самые опасные признаки рака предстательной железы:

Изменение туалетных привычек. Если струя при мочеиспускании ослабевает, возникают частые паузы, а после посещения туалета возникает чувство, что мочевой пузырь опорожнен не полностью – такие симптомы игнорировать категорически нельзя.

Боль. Любая боль в области паха или в яичках должна вызвать обеспокоенность. Если рак распространяется, что вместе с такой болью могут появиться боли в спине.

Шишки и уплотнения. Любая припухлость, уплотнение на яичках – это сигнал к тому, чтобы немедленно посетить врача. Также стоит сразу же обратить внимание на изменения в форме или размере яичек.

Кровь. Следы крови в моче или сперме могут быть признаком многих расстройств. Однако это четкий симптом, что с мужским здоровьем точно что-то не так, и нужно немедленно обратиться к специалисту.

Все эти симптомы могут быть признаками и других заболеваний, но лучше точно установить диагноз.

"Раннее выявление рака простаты является ключевым моментом для успеха в его терапии – в этом случае он хорошо поддается лечению. Поэтому не ждите, пока симптомы будут развиваться или ухудшаться", - рекомендует Питер Холи.

Он добавил, что риск развития рака простаты повышается у мужчин старше 50 лет, а также у тех, у кого есть генетическая предрасположенность к онкологии.