Лікар назвав симптоми раку у чоловіків, які не можна ігнорувати: пухлина може розвиватися кілька років

Британський лікар-уролог Пітер Холі назвав симптоми раку передміхурової залози. Він зазначив, що пухлина може розвиватися протягом декількох років, поки не стане дуже великою.

В одному з інтерв'ю Пітер Холі назвав чотири симптоми цього раку, які не можна ігнорувати. Про це інформує Medikforum.

Медик пояснив, що рак передміхурової залози або як його ще називають "чоловічий рак", дуже поширений у світі. За статистикою він вражає кожного восьмого представника сильної статі.

Пітер Холі закликає чоловіків більш відповідально ставитися до свого здоров'я і звертати увагу на будь-які зміни в туалетних звичках, біль, шишки та ущільнення, а також на сліди крові в спермі та сечі.

Найнебезпечніші ознаки раку передміхурової залози:

Зміна туалетних звичок. Якщо струмінь при сечовипусканні слабшає, виникають часті паузи, а після відвідування туалету виникає відчуття, що сечовий міхур спорожнений не в повному обсязі – такі симптоми ігнорувати категорично не можна.

Біль. Будь-який біль в області паху або в яєчках повинен викликати стурбованість. Якщо рак поширюється, що разом з таким болем можуть з'явитися болі в спині.

Шишки та ущільнення. Будь-яка припухлість, ущільнення на яєчках - це сигнал до того, щоб негайно відвідати лікаря. Також варто відразу ж звернути увагу на зміни в формі або розмірі яєчок.

Кров. Сліди крові в сечі або спермі можуть бути ознакою багатьох розладів. Однак це чіткий симптом, що з чоловічим здоров'ям точно щось не так, і потрібно негайно звернутися до фахівця.

Всі ці симптоми можуть бути ознаками й інших захворювань, але краще точно встановити діагноз.

"Раннє виявлення раку простати є ключовим моментом для успіху в його терапії - в цьому випадку він добре піддається лікуванню. Тому не чекайте, поки симптоми будуть розвиватися або погіршуватися", - рекомендує Пітер Холі.

Він додав, що ризик розвитку раку простати підвищується у чоловіків старше 50 років, а також у тих, у кого є генетична схильність до онкології.