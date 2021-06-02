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Врач назвал самую главную опасность веснушек

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Среда 02 июня 2021 20:13
Врач назвал самую главную опасность веснушек Фото: Веснушки могут быть опасны для здоровья (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пигментные пятна вроде веснушек могут быть очень опасны для здоровья.

Об этом изданию "Спутник" рассказала онкодерматолог Наталия Гайдаш.

Обычно веснушки появляются у людей первого и второго фототипов, отличающихся светлой кожей, волосами и глазами.

Веснушки характерны для людей до 25 лет, они появляются весной в основном на лице и плечах и исчезают в осеннее время.

А солнечное лентиго, которое также представляет собой пигментацию, возникающую из-за ультрафиолета, но у более взрослых людей, может держаться длительное время. Причем веснушки могут переходить в лентиго.

"У людей, которые склонны к веснушкам, риск ожога кожи с переходом в солнечное лентиго достаточно велик. Если человек обгорел на солнце и появились пигментные пятна, это точно уже будут не веснушки, а лентиго, то есть последствие солнечного ожога. Чем меньше пигментные пятна, тем "веснушчатее", чем крупнее, тем меньше шанс, что это веснушки. Также веснушки более светлые, если цвет начинает насыщаться, смотрим в сторону лентиго", - рассказала Наталия Гайдаш.

Специалист считает, что в большинстве случаев солнечное лентиго не нужно как-то лечить, а вот контролировать - следует.

Как мы писали ранее, косметолог раскрыла секреты ухода при розацеа.

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