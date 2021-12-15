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Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців

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Середа 15 грудня 2021 17:43
Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців Інсульт все частіше вражає молодих українців (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом в Україні, та й в інших країнах світу, у здорових молодих людей все частіше трапляються інсульти. Іноді з цим діагнозом в лікарню забирають навіть учнів старших класів прямо з-за шкільної парти...

З чим це пов'язано? Чому інсульт "помолодшав"? Відповіді на ці питання в інтерв'ю Styler озвучив відомий лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Чому молодих "косить" інсульт?

Так, за словами невролога, випадки інсультів та інфарктів головного мозку в середовищі, в тому числі, молодих українців почастішали через те, що нас сьогодні оточує набагато більше стресових факторів і ситуацій.

Один з них - пандемія COVID-19, яка психологічно тисне на багатьох. І навіть підлітки - не виняток.

"Безсумнівно, в цьому винна і ситуація з коронавірусом зараз. Люди живуть в постійному стресі. А ще війна, подорожчання ЖКГ, невизначеність, невпевненість у завтрашньому дні... Все це фактори стресу, що призводять до наслідків", - зазначив медик.

Нагадаємо, що інсульт - це гостре порушення кровопостачання головного мозку, що характеризується раптовим (протягом декількох хвилин, годин) появою осередкової або загальномозкової неврологічної симптоматики.

Перші симптоми і провісники інсульту

Серед перших симптомів інсульту слід виділити такі:

  • раптова слабкість або оніміння рук, ніг або обличчя
  • раптова заплутаність свідомості
  • запаморочення або втрата балансу через слабкість на одній стороні тіла

Ще одна ознака інсульту - втрата зору або труднощі бачити в одному або обох очах (розмитий або подвійний зір).

Що робити, щоб уникнути інсульту

Контролюйте рівень артеріального тиску і рівень холестерину, а також рівень цукру крові.

По можливості уникайте сильних стресів, відмовтеся від куріння та алкоголю, більше рухайтеся і будьте активними.

Ну і не забувайте відвідувати лікаря для профілактики.

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