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Ляшко озвучил три сценария вспышки COVID-19: больницы запасаются кислородом

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Пятница 06 августа 2021 08:33
Ляшко озвучил три сценария вспышки COVID-19: больницы запасаются кислородом Ляшко озвучил три возможные сценария вспышки COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вспышка новой волны коронавируса в Украине может пройти по трем сценариям.

Их озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

Он поделился прогнозами, которые составило Министерство здравоохранения Украины.

"У Минздрава есть ряд прогнозов о росте количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас больницы активно запасаются кислородом.

"Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации", — сказал он.

Локдауна пока не будет

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пока правительство не планирует вводить новый локдаун из-за штамма "Дельта".

По словам медика, общенациональный карантин продлят, но о строгом локдауне речи пока не идет.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун. А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", -сказал Кузин.

Напомним, что в Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта".

Как мы писали ранее, главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ.

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