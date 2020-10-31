Лікар назвав головну умову і нові терміни закінчення епідемії COVID-19 в Україні

Коли закінчиться COVID-19 в Україні (колаж: РБК-Україна)

Лікар вважає, що коронавірус піде в березні 2022 року

В Україні коронавірусна інфекція діагностована вже у 387 тисяч громадян. За останній місяць в нашій країні кількість хворих збільшилася майже у 2 рази з моменту початку епідемії. Лікарні переповнені, а специфічні ліки ще не винайшли. Вакцину також доведеться чекати ще невизначений проміжок часу. Коли в Україні закінчиться коронавірусна епідемія і які повинні бути умови для цього – розповів головний лікар однієї з приватних клінік у Києві Тарас Жиравецький у своєму Facebook.

На думку медика, за оптимістичним прогнозом, епідемія COVID-19 в нашій країні припинитися через півтора року.

"Мій прогноз це мінімум березень 2022 року, бо поки перехворіють усі дорослі в Україні (йде мова про 60%), щоб виробився колективний імунітет і вірус перестав передаватись між людьми потрібно мінімум 2 роки від початку пандемії. Так, що зараз основне це підтримати медиків та допомагати один одному в подоланні коронакризи", – пише лікар.

Також лікар зазначив, що, попри всі складнощі зі смертельним вірусом, є і позитивні моменти.

"Позитив в тому, що вірус не надовго залишається в організмі та за 2 тижні наш організм знищує його без будь-яких ліків. Ускладнення часто є непростими, але тут я всім рекомендую не займатися самолікуванням, а звертатися до медиків для отримання кваліфікованого лікування", – підкреслив лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірус.

А також розповідали про те, що вчені знайшли підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.