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Лікар-інфекціоніст пояснив, чому тотальний карантин в Україні неминучий

Вівторок 01 грудня 2020 08:01
Лікар-інфекціоніст пояснив, чому тотальний карантин в Україні неминучий
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Український лікар пояснив, чому нашій країні не уникнути введення локдауна

Український лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що введення тотального карантину в країні неминуче. Він навів досвід інших країн Європи, які пішли на такі заходи для стримування зростання захворюваності COVID-19.

Таку думку Курпіта висловив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, якщо ситуація в більшості великих міст з медичною допомогою важким пацієнтам з коронавірусом контрольована, то у райцентрах та маленьких містах все йде гірше.

"Більшість обласних центрів дійсно налагодили систему подачі кисню для пацієнтів, але якщо ми говоримо про райцентри або невеликі міста, то там проблема залишається актуальною. Тому говорити про 20 тисяч або про 30 тисяч (критична цифра для введення локдауна. - Ред.), напевно, рано, або у МОЗ є настільки детальна інформація, якої немає у інших фахівців", - говорить Курпіта.

Медик також додав, що міністр охорони здоров'я із заступниками були на виїзді в регіонах для "перевірки готовності". Вони прийшли до не дуже втішних висновків.

"Я б не був дуже оптимістичним щодо невведення тотального локдауна. Досвід всіх країн Європи говорить, що колись Україна повинна прийти до цього періоду", - підкреслив він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, своєю чергою сказав, що Україні необхідний тритижневий локдаун. Це допоможе збалансувати зростання захворюваності до лютого.

В той самий час у Зеленського заявили, що ймовірність локдауна розглядається, але конкретної дати поки немає.

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