UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Фото: для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для вимушених переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які обслуговуються у хабі Лисичанської громади у Дніпрі. Фонд Ріната Ахметова спрямував для них набори із продуктами найпершої необхідності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

До продуктового набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.  
 
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов