Для ВПО з Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Для вимушених переселенців із Луганської області у Дніпрі триває видача допомоги. Отримати її можуть люди, які обслуговуються у хабі Лисичанської громади у Дніпрі. Фонд Ріната Ахметова спрямував для них набори із продуктами найпершої необхідності.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
До продуктового набору входять макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.