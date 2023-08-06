Вплив свинцю підвищує ризик виростити з дитини злочинця: вчені зробили заяву

Свинець може стати причиною проблем із законом

Американські вчені провели масштабне дослідження щодо впливу свинцю на людину та виявили дуже важливий факт.

Виявилося, що люди, які зазнавали впливу свинцю під час внутрішньоутробного розвитку або в ранньому дитинстві, більш схильні до скоєння кримінальних злочинів та прояву антисоціальної поведінки.

Звідки може взятися свинець

За словами дослідників, отримати невелику дозу свинцю вагітним жінкам та маленьким дітям нескладно – ця речовина є у промислових відходах у навколишньому середовищі, у фарбах та кераміці.

Якщо ж проживати поблизу аеропортів або промислових заводів - ризик вищий, тому що паливо для летальних апаратів все ще виробляють з додаванням свинцю, а відходи промислових підприємств забруднюють повітря не лише цією речовиною.

Як впливає свинець на дитину

Тривалий вплив свинцю на організм людини порушує нормальну роботу організму, зокрема видільної та кровоносної систем. А у дітей можуть бути прояви порушень нервової системи, у тому числі погіршення когнітивних здібностей та розлад поведінки.

Такі порушення зазвичай малопомітні і їх рідко пов'язують саме з впливом свинцю. Але порушення можуть зберігатися протягом дорослого життя та впливати не тільки на фізичне здоров'я, але й на психічне, що призводить до різних неприємних наслідків.

Що кажуть інші дослідження

Вчені виявили у різних наукових базах 17 досліджень, присвячених впливу свинцю на поведінку людини. Більшість цих досліджень пов'язали наявність свинцю в організмі зі схильністю до скоєння злочинів.

Наприклад, високі дози свинцю на плід під час вагітності, пов'язані зі зростанням ризику на 16% бути затриманим поліцією протягом життя, та зростанням ризику на 21% бути затриманим за наркотики.

В іншому дослідженні вказується, що вплив свинцю на дитину віком до 6 років, підвищують ризик у 2-3 рази у дорослому віці вчинити злочин із застосуванням вогнепальної зброї.

Також у 2-3 рази збільшується ризик проявів антисоціальної поведінки, що часто стає попередником скоєння різних злочинів.

Можуть бути й інші фактори

Потенційним поясненням автори дослідження вказують свинцеве запалення у центральній нервовій системі, порушення нормальної передачі нервових імпульсів нейронами, утворення реактивних форм кисню у нервовій тканині тощо.

Крім того, не виключається, що за вищим рівнем вмісту свинцю в організмі та кримінальною поведінкою може стояти й ще один фактор - неблагополучний район проживання.