Вплив свинцю підвищує ризик виростити з дитини злочинця: вчені зробили заяву

Вплив свинцю на людину у ранньому віці може підвищити ризик неприємних ситуацій у майбутньому. Вчені з'ясували, що такі люди в майбутньому частіше виявляють кримінальну та антисоціальну поведінку.
Про це йдеться у статті Nauka.ua .
Американські вчені провели масштабне дослідження щодо впливу свинцю на людину та виявили дуже важливий факт.
Виявилося, що люди, які зазнавали впливу свинцю під час внутрішньоутробного розвитку або в ранньому дитинстві, більш схильні до скоєння кримінальних злочинів та прояву антисоціальної поведінки.
За словами дослідників, отримати невелику дозу свинцю вагітним жінкам та маленьким дітям нескладно – ця речовина є у промислових відходах у навколишньому середовищі, у фарбах та кераміці.
Якщо ж проживати поблизу аеропортів або промислових заводів - ризик вищий, тому що паливо для летальних апаратів все ще виробляють з додаванням свинцю, а відходи промислових підприємств забруднюють повітря не лише цією речовиною.
Тривалий вплив свинцю на організм людини порушує нормальну роботу організму, зокрема видільної та кровоносної систем. А у дітей можуть бути прояви порушень нервової системи, у тому числі погіршення когнітивних здібностей та розлад поведінки.
Такі порушення зазвичай малопомітні і їх рідко пов'язують саме з впливом свинцю. Але порушення можуть зберігатися протягом дорослого життя та впливати не тільки на фізичне здоров'я, але й на психічне, що призводить до різних неприємних наслідків.
Вчені виявили у різних наукових базах 17 досліджень, присвячених впливу свинцю на поведінку людини. Більшість цих досліджень пов'язали наявність свинцю в організмі зі схильністю до скоєння злочинів.
Наприклад, високі дози свинцю на плід під час вагітності, пов'язані зі зростанням ризику на 16% бути затриманим поліцією протягом життя, та зростанням ризику на 21% бути затриманим за наркотики.
В іншому дослідженні вказується, що вплив свинцю на дитину віком до 6 років, підвищують ризик у 2-3 рази у дорослому віці вчинити злочин із застосуванням вогнепальної зброї.
Також у 2-3 рази збільшується ризик проявів антисоціальної поведінки, що часто стає попередником скоєння різних злочинів.
Потенційним поясненням автори дослідження вказують свинцеве запалення у центральній нервовій системі, порушення нормальної передачі нервових імпульсів нейронами, утворення реактивних форм кисню у нервовій тканині тощо.
Крім того, не виключається, що за вищим рівнем вмісту свинцю в організмі та кримінальною поведінкою може стояти й ще один фактор - неблагополучний район проживання.
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