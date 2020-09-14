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Впервые в истории: юный украинец выиграл Формулу-4

Понедельник 14 сентября 2020 17:38
Впервые в истории: юный украинец выиграл Формулу-4
Украинец впервые в истории выиграл Формулу-4 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинец Иван Пеклин пришел первым в одной из трех гонок на Формуле-4

Украинец Иван Пеклин стал победителем гонки Формулы-4. 18-летний украинский пилот Иван Пеклин выиграл во второй гонке второго этапа на знаменитой трассе в Маньи-Кур, Франция.

18-летний украинец Иван Пеклин впервые в истории выиграл гонку Формулы-4. Он занял всего лишь 10 место в квалификации, но в одной из гонок пилоты стартовали в обратном направлении. Пеклин сумел выйти на первое место благодаря тому, что на втором круге обошел француза Кабиру Лориса. Как признался Пеклин на своей странице в Instagram, победа стала одним из лучших моментов в его жизни.

"Я так счастлив прямо сейчас! Наверное, один из лучших моментов в моей жизни! От стены в Qualy к победе в гонке 2! Огромное спасибо моим механикам и инженеру! Автомобиль не просто вовремя отремонтировали, он был невероятно быстрым и приятным в управлении! Спасибо всем за поддержку, особенно моей семье!" – написал Пеклин.

Впервые в истории: юный украинец выиграл Формулу-4

Украинец Иван Пеклин впервые в истории выиграл гонку Формулы-4

Еще в двух гонках Иван Пеклин финишировал девятым и одиннадцатым. В общем зачете украинец занял шестое место. А вот победитель Формулы-4 в этом сезоне имеет все шансы попасть в академию Renault, а уже оттуда – на гонки Формулы-1.

Иван Пеклин родился 23 октября 2001 года в Киеве. В 16 лет украинец стал самым молодым чемпионом Украины по картингу. У него уже есть звание мастера спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец в свой день рождения переплыл одесский залив.

А также рассказывали о том, что житель Черниговской области поймал гигантского сома в 42 кг весом.

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