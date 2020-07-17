Впервые астрономы наблюдали "мерцание" черной дыры: неслыханно и поразительно

Астрономы впервые засвидетельствовали поразительный эффект "мерцания" сверхмассивной черной дыры массой в 19 миллионов солнечных масс - объект 1ES 1927+654 находится в галактике на расстоянии 275 миллионов световых лет и был обнаружен в марте 2018 года.

Феномен пока не смогли объяснить, ведь черные дыры не светятся - на самом деле они активно поглощают материал из окружающего их пространства. Об этом передает Sciencealert.com.

В течение 40 дней астрономы наблюдали, как корона объекта резко потускнела, прежде чем снова вспыхнуть - даже ярче, чем раньше.

"Мы ожидали, что такие большие изменения яркости должны изменяться во временных масштабах от многих тысяч до миллионов лет. Но в этом объекте мы видели, как он менялся в 10 тысяч раз за год и даже в 100 раз за 8 часов, что совершенно неслыханно и поразительно", - говорит физик Эрин Кара из Массачусетского технологического института (MIT).

Вокруг черной дыры в области есть несколько компонентов. Там горизонт событий - знаменитая "точка невозврата", при которой даже скорости света недостаточно для достижения скорости отдаления. У активной черной дыры также есть аккреционный диск материала, циркулирующего в объекте, как вода, циркулирующая в канализации. И сразу за горизонтом событий активной черной дыры, вокруг внутреннего края аккреционного диска, находится корона.

Это область очень горячих электронов, которые, как полагают, питаются от магнитного поля черной дыры, действуя как синхротрон, ускоряя электроны до таких высоких энергий, что они ярко светятся на рентгеновских волнах.

Как говорится в статье в Astrophysical Journal Letters, астрономы впервые заметили странности на объекте 1ES 1927+654 два года назад, когда система автоматического обследования сверхновых звезд обнаружила невероятно яркую вспышку от галактики, в 40 раз больше своей нормальной яркости.

Это приковало внимание ученых. При помощи телескопов они увидели, что примерно через 160 дней после вспышки ядро ​​1ES 1927+654 начало тускнеть. За 40 дней рентгеновское свечение полностью погасло.

Но затем яркость снова начала постепенно расти. Через 300 дней после первоначальной вспышки ядро ​​галактики сияло почти в 20 раз ярче, чем до первоначального события.

"Обычно мы не наблюдаем подобных изменений в аккрецирующих черных дырах. Это было так странно, что сначала мы подумали, что с данными что-то не так. Когда мы увидели, что они правдивые, это было очень захватывающе. Но мы также не знали, с чем имеем дело; никто из тех, с кем мы разговаривали, не видел что-нибудь подобное", - говорит астрофизик Клаудио Риччи из Университета Диего Порталеса в Чили, ведущий автор исследования.

Астрономы не совсем уверены, как образуются и "питаются" короны черных дыр. Но если, согласно теории, это как-то связано с магнитными полями черной дыры, то драматические изменения, наблюдаемые в черной дыре 1ES 1927+654, могли быть вызваны чем-то, нарушающим эти магнитные поля.

Астрономы наблюдали, как корона черной дыры исчезает, а потом появляется вновь (Фото: NASA/JPL-Caltech)

Ранее ученые сделали сенсационное открытие о том, что черные дыры посылают на Землю частицы.

Также мы писали о том, что недавно ученые наткнулись на ближайшую к Земле уникальную черную дыру.