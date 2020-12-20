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Впервые за 800 лет земляне смогут увидеть Рождественскую звезду: когда и где наблюдать

Воскресенье 20 декабря 2020 22:02
Впервые за 800 лет земляне смогут увидеть Рождественскую звезду: когда и где наблюдать
Звезды (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

В понедельник, 21 декабря, можно будет наблюдать уникальное явление: две планеты-гиганта нашей солнечной системы сблизятся в ночном небе.

Именно это явление называли "Рождественской" или "Вифлеемской" звездой, пишет NBC News.

Яркий свет на ночном небе около двух тысяч лет назад могло быть таким же сближением планет. Правда, тогда в небе сошлись Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн, как это произойдет в этом году. Сообщается, что похоже природное явление наблюдали в 1226 году – 794 года назад. Также по данным NASA Night Sky Network, вечером с 15 по 18 декабря астрологи могут легко обнаружить, что Юпитер и Сатурн движутся вместе через 45 минут после солнечного заката.

"Имейте в виду, что, хотя два газовых гиганта могут казаться близкими, на самом деле они расположены на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга. Это все равно будет поразительным зрелищем, но вам нужно будет смотреть быстро, поскольку обе планеты разместятся рядом вскоре после захода солнца", – сообщили в NASA.

Как мы ранее писали, Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса. Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.

Ранее NASA назначило дату первого коммерческого полета частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции - запуск запланирован на вечер 14 ноября.

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