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Вперше на топ-турнірі з Counter-Strike 2 жінка стала тренером чоловічої команди

Владислава Захлєбіна (фото: Instagram/vladyslava_z)
Автор: Василина Копитко

Владислава Захлєбіна стала тренеркою кіберспортивної команди OG та керуватиме нею на турнірі BLAST Spring Groups 2024 року з CS2 (Counter-Strike 2). Це перший випадок, коли жінка тренує чоловічу команду на турнірах Тир-1 з CS.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler).

При підготовці публікації використали матеріали: Blast.tv та дані зі сторінки Владислави Захлєбіної в Instagram.

Захлєбіну називають "багатозадачною королевою кіберспорту"

Захлєбіна змінила на посаді тренера Каспера Дуе. Він пропустить BLAST Spring Groups 2024 через сімейні обставини. Його помічник, Ламберт Пріджент, не подавав заявку на цей турнір.

"Якщо ви шукаєте суперкваліфіковану багатозадачну королеву кіберспорту, повірте нам, Владислава - саме та дівчина, яка вам потрібна. Від професійного гравця в CS до журналіста, менеджера соціальних мереж та контенту, талановитої ведучої, репортера, генерального менеджера... вона практично на всіх фронтах, про які ви тільки можете подумати", - йдеться в описі її профілю на сайті команди.

Це перший випадок в історії, коли жінка тренує чоловічу команду на турнірах тир-1 з CS.

На офіційному сайті OG Захлєбіну називають "багатозадачною королевою кіберспорту".

Владислава Захлєбіна (фото: instagram/vladyslava_z)

Зазначимо, що OG програли свій перший матч під керівництвом Владислави. Вони змагалися із топовою французькою командою Vitality й поступились їм з рахунком 0:2

"Приймаючи несподівані повороти життя в мій день народження! Сьогодні я дізналась, що виконую роль тренера команди на турнірі BLASTPremier, протистоячи команді світу з найвищим рейтингом. Це був важкий матч, але я не хочу засмучуватися поразкою. Навіть якщо я не отримала "подарунок" (перемогу) на свій день народження, кожна невдача є сходинкою - цінним досвідом для команди, щоб вчитися та рости", - написала Владислава в Instagram.

Вона додала, що попри стрес, вона отримала новий досвід, який тільки підживить її пристрасть до кіберспорту. 

Владислава з гравцями (фото: instagram/vladyslava_z)

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