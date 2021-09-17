Возвращения назад нет: правительство поддержало утверждение "латинки" в Украине для крымскотатарского языка

Комитет при Кабинете министров поддержал перевод крымскотатарского языка на латынь. И уже в ближайшее время правительство примет окончательное решение по утверждению алфавита этого языка на основе латинской графики.

Почему это важно - читайте в нашем материале ниже.

"Переход на латиницу - важный шаг, чтобы создать лучшие условия для сохранения и развития крымскотатарского языка", - цитирует вице-премьер-министра Алексея Резникова сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чиновник отметил, что крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латинка лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот путь уже прошли Азербайджан, Туркменистан. Узбекистан параллельно использует две графики, в Казахстане продолжается переход на латиницу.

"Сегодня латинская графика позволяет лучше интегрироваться к цифровым платформам, более в полной мере использовать возможности, которые предоставляет интернет. Среди прочего, будет расти интерес к крымскотатарскому языку среди украинцев. Ведь это удельный тюркский язык Украины и он является нашим окном ко всему тюркоязычному миру", - отметил Резников.

Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекта - решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также абсолютное большинство крымско-татарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.

"После возвращения в Крым в конце 80-х годов прошлого века, сразу подняли вопрос перехода на латинскую графику. Это было первоочередной задачей в интересах всего народа. Однако, процесс затягивали. В частности, через разделение через политиков Крыма. Кириллица не передает особенности крымскотатарского языка, в частности его звуковой состав, орфографию", - пояснил преподаватель крымскотатарского языка в Институте филологии КНУ Абибулла Сеит-Джелиль в эфире "Общественного радио".

Крымскотатарский язык трижды претерпевал изменения. Сначала, в 20 - х годах прошлого века, была переведена с арабицы на латиницу, затем - на кириллицу. Русификация была в интересах Советского Союза. Тогда на кириллицу были переведены все тюркские языки тогдашних народов СССР.

После развала Советского Союза, тюркские народы, получившие государственность, перешли на латиницу.

"Потому что это объединяет эти народы и ускоряет взаимодействие во всех сферах жизни. Это мнение подкреплено информацией из академических источников. Последние 20 лет в Крыму активно готовились к переходу на латиницу. В научных учреждениях разрабатывали, изучали, внедряли латинскую азбуку, печатали литературу двумя алфавитами, или только латиницей. После оккупации эту работу РФ запретила. Решение комитета - это формальность, потому что возврата назад нет", - подчеркнул Сеит-Джелиль.

Кроме прочего, обеспечение развития языка - это "важный сигнал людям во временно оккупированном Крыму, что Украина заботится об их интересах", - говорит заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Российская сторона не сможет его заблокировать ни репрессиями, ни техническими препятствиями, ни формальными запретами. Крымскотатарский язык будет развиваться благодаря шагам, которые делает Украина. Это чрезвычайно важно, ведь оккупационная власть нарушает языковые права и этнических украинцев в Крыму, и крымскотатарского народа. Блокирует доступ к образованию. В проекте акта предусмотрено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке в Украине будет переведен на использование алфавита с латинской графикой в течение 4 лет. Все материалы, которые будут созданы за бюджетные средства, будут размещаться в свободном доступе, чтобы ими могли воспользоваться и в Крыму, и в любой стране мира", - сказал чиновник.

Что известно об "украинской латинке"?

Заметим, что речь о переводе украинского письма на основу латиницы идет с начала XVII века.

Так, например, еще в 1844 году Яков де Бальмен и Михаил Башилов подготовили иллюстрированный рукописный "Кобзарь" латынью, правки в который вносил лично Тарас Шевченко.

Позже украинскую латиничную орфографию (на основе чешского) была близка к введению в Галиции, входившей тогда в состав Австрийской монархии.

А в 1927 году предложение о "латинизации" украинского письма отклонила комиссия правописания УССР.

Приверженцами "украинской латиницы" были Михаил Драгоманов и известный украинский писатель, лидер организации "Плуг" Сергей Пилипенко.

Но вместе с тем общепринятая (хотя бы в кругу лингвистов) "украинская латинка" сегодня просто отсутствует.

"Разработана для передачи собственных имен и географических наименований система транслитерации не может быть применена шире, потому что создаст значительные трудности при воспроизведении ряда распространенных звуков и звукосочетаний украинского языка", - говорят в Академии наук высшей школы Украины.

Издание "Новинарня" со ссылкой на заявление АН ВШУ пишет, что введение латинки в украинское письмо неизбежно повлечет острые общественные дискуссии. И "такому решению будут оппонировать не только пророссийские политические силы, которые любой ценой будут стремиться сохранить "духовные скрепы" с бывшей метрополией, но и значительная часть преданных патриотов Украины, которые будут объединяться под лозунгами исторической тяглости и культурной традиции".

"При таких условиях введение латиницы станет по силам лишь харизматическому ориентированном на Запад лидеру - реформатору с высоким уровнем личной власти и доверием большинства общества. Именно так "латинизировал" турецкий язык в 1928 году Ататюрк", - говорят ученые и добавляют, что письмо на кириллической основе не может стать препятствием евроатлантическим стремлениям Украины.