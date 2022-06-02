Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот праздник, приметы

Этот день является важным праздником для православных верующих, он отмечается на 40 день после того, как прошла Пасха. С этим днем связано много традиций и запретов, среди которых работа в саду и на огороде.

На 40 день после того, как воскрес Иисус Христос, он явился к своим ученикам и попросил их последовать за ним на гору Елеон, расположенную за Иерусалимом. На этом месте Спаситель обратился к своим последователям и благословил их. После этого события Иисус вознесся на небо, и это значило, что он выполнил свою миссию в мире.

После того, как Спаситель вознесся на небо, на камне остался его отпечаток, и эта святыня сохранилась до современности, и в настоящее время располагается в часовне.

В давние времена люди верили, что именно с этого дня лето вступает в свои законные права окончательно. После Вознесения уже можно не бояться, что будут заморозки и как-то смогут навредить растениям.

В утреннее время в этот важный церковный праздник можно собирать росу, ведь она обладает целебными свойствами.

Так как Вознесение Господне не выпадает на пост, православный христианин может употреблять любую еду.

Основные приметы этого дня

Если в этот день нет дождя, то его можно не ждать еще на протяжении 6 недель;

первая половина лета будет очень дождливой, если на Вознесение есть осадки;

если в этот день тепло и солнечно, то можно ждать хороший урожай, а гроза предупреждает о том, что он может быть плохим.

Главные табу этого праздника