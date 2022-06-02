Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот праздник, приметы
2 июня 2022 года православные всего мира отмечают Вознесение Господне.
Этот день является важным праздником для православных верующих, он отмечается на 40 день после того, как прошла Пасха. С этим днем связано много традиций и запретов, среди которых работа в саду и на огороде.
Обо всех традициях и табу этого дня - читайте в материале Styler.
На 40 день после того, как воскрес Иисус Христос, он явился к своим ученикам и попросил их последовать за ним на гору Елеон, расположенную за Иерусалимом. На этом месте Спаситель обратился к своим последователям и благословил их. После этого события Иисус вознесся на небо, и это значило, что он выполнил свою миссию в мире.
После того, как Спаситель вознесся на небо, на камне остался его отпечаток, и эта святыня сохранилась до современности, и в настоящее время располагается в часовне.
В давние времена люди верили, что именно с этого дня лето вступает в свои законные права окончательно. После Вознесения уже можно не бояться, что будут заморозки и как-то смогут навредить растениям.
В утреннее время в этот важный церковный праздник можно собирать росу, ведь она обладает целебными свойствами.
Так как Вознесение Господне не выпадает на пост, православный христианин может употреблять любую еду.
Основные приметы этого дня
- Если в этот день нет дождя, то его можно не ждать еще на протяжении 6 недель;
- первая половина лета будет очень дождливой, если на Вознесение есть осадки;
- если в этот день тепло и солнечно, то можно ждать хороший урожай, а гроза предупреждает о том, что он может быть плохим.
Главные табу этого праздника
- Под запретом вся физическая работа! Отложите все дела на потом, если есть такая возможность.
- Не обижайте окружающих людей и сами не обижайтесь;
- под запретом и произношение скверных слов;
- нельзя допускать мысли о плохом.
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