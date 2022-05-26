UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Вознесение Господне и как готовиться к большому празднику

Фото: Когда будем отмечать Вознесение Господне в 2022 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вознесение Господне - один из 12 самых больших христианских праздников. Он отмечается на 40 день после Светлого Воскресения Христова. Этот праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.

Когда в 2022 году отмечают Вознесение Господне, какие традиции у этого праздника и как подготовиться - читайте в материале ниже.

Также, как и Пасха, дата этого праздника отличается у верующих западного обряда и восточного. Православная церковь западного обряда отмечает Вознесение 26 мая, а восточного - 2 июня.

После своего воскрешения Иисус Христос 40 дней был вместе со своими учениками и готовил их к распространению христианской веры на земле. А на 40 день он собрал своих апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо.

Ангелы сообщили ученикам Иисуса Христа, что он скоро снова вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Традиции Вознесения

В храмах и церквях в этот день проводятся праздничные службы и верующие обязательно уделяют время для молитвы. Паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос. Службы проводятся и накануне вечером, а также люди ходят для причастия и исповедаться.

На Вознесение пекут печенье в виде лестницы, чтобы "Иисусу мог вылезти на небо". Такое печенье носят на могилы, чтобы помянуть мертвых.

Также готовят блины из пшеничной муки. В некоторых регионах пекут паски и даже делают крашанки - на поминки.

До Вознесения селяне стараются закончить все посевные работы, так как через 10 дней будет Троица.

Считается, что на Вознесение Господь ходит между людей и слышит их просьбы, поэтому в этот день нужно молиться о здоровье родным и близким.

Запреты на Вознесение

В этот праздник нельзя заниматься тяжелой работой, ссорится, ругаться, вступать в конфликты, грубить. Уборку в доме стоит сделать накануне, а вот работу на огороде или ремонты - отложите на другой день.

В старину говорили, что нельзя в этот день громко кричать, разбрасывать мусор и плевать на землю. Нельзя ничего резать и стричь.

А еще на Вознесение не венчаются и не проводят церемонии бракосочетания.

Нельзя посещать кладбища в этот день, обычно могилы умерших проведывают накануне или после праздника.

На Вознесение нельзя проходить мимо тех, кто нуждается и нельзя отказывать людям в помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022.

А также рассказывали о том, когда будем в 2022 году отмечать Троицу.

Читайте РБК-Украина в Google News
церковный календарьПраздники в Украинетрадиции