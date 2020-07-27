Возлюбленная Остапчука открыла секрет своей стройности: ем все и в любое время

Владимир Остапчук разошелся с женой ради Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Кристина Горняк рассказала, как ей удается держать себя в сногсшибательной форме

Новая возлюбленная известного телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, рассказала, как сохраняет свою фигуру безупречной.

По словам девушки, в начале отношений Владимир постоянно пугал ее тем, что он быстро поправляется. А вот у нее как раз таких проблем нет.

"Я ем все и в любое время. Абсолютно не придерживаюсь никаких диет. Просто я не сижу на месте и очень много двигаюсь. Я не могу сказать, что у меня в семье все худые. Наверно, 50/50", - сказала она в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Однако не так страшен лишний вес, как воздействие вредной пищи на организм.

"Когда вы едите сладости и мучное, то такая еда – это нагрузка для организма. Она все равно оставляет отпечаток на теле. Поэтому страшно не то, что можно стать полной, но и еще иметь не очень привлекательный внешний вид", - объяснила она.

Горняк занимается спортом, несмотря на травмированную спину и плечо.

"Я иногда выпадаю на какой-то период из тренировок. Сейчас я снова начинаю заниматься, но не могу делать это так активно и регулярно, как здоровые люди, так как у меня есть некоторые проблемы со спиной", - откровенно призналась Кристина.

Но кроме тренировок и выбора правильных продуктов, есть еще один секрет.

"Владимир говорит, что я ведьма. Потому что и я не поправляюсь, и он вместе со мной не набирает лишний вес", - с улыбкой отметила она.

Кристина Горняк держит себя в отличной форме (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, что ранее Владимир Остапчук с любимой устроили романтическую фотосессию в Киеве.

До этого Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.