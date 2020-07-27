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Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Понеділок 27 липня 2020 19:48
Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час
Володимир Остапчук розійшовся з дружиною заради Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Анна Кисельова

Христина Горняк розповіла, як їй вдається тримати себе у карколомній формі

Нова кохана відомого телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, розповіла, як зберігає свою фігуру бездоганною.

За словами дівчини, на початку відносин Володимир постійно лякав її тим, що він швидко товщає. А ось у неї якраз таких проблем немає.

"Я їм все і в будь-який час. Абсолютно не дотримуюся жодних дієт. Просто я не сиджу на місці та дуже багато рухаюся. Я не можу сказати, що у мене в родині всі худі. Напевно, 50/50", - сказала вона в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Проте не так страшна зайва вага, як вплив шкідливої їжі на організм.

"Коли ви їсте солодощі та борошняні вироби, то така їжа – це навантаження для організму. Вона все одно залишає відбиток на тілі. Тому страшно не те, що можна стати повною, але і ще мати не дуже привабливий зовнішній вигляд", - пояснила вона.

Горняк займається спортом, попри травмовану спину і плече.

"Я іноді випадаю на якийсь період з тренувань. Зараз я знову починаю займатися, але не можу робити це так активно і регулярно, як здорові люди, оскільки у мене є деякі проблеми зі спиною", - відверто зізналася Христина.

Але крім тренувань і вибору правильних продуктів, є ще один секрет.

"Володимир каже, що я відьма. Тому що і я не поправляюся, і він разом зі мною не набирає зайву вагу", - з посмішкою зауважила вона.

Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який часКохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Кохана Остапчука відкрила секрет своєї стрункості: їм все і в будь-який час

Христина Горняк тримає себе у чудовій формі (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук з коханою влаштували романтичну фотосесію в Києві.

До цього Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.

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Новини України Володимир ОстапчукКристина Горняк
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