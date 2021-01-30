Возле Земли появится вторая "Луна": что известно о спутнике

Возле Земли появится вторая Луна (иллюстративное фото: freepik.com)

На орбите нашей планеты непродолжительное время будет находиться два спутника. Вторая "Луна" Земли приблизится к планете на следующей неделе, прежде чем улететь в космос навсегда. Спутник под названием 2020 SO уже был на нашей орбите в сентябре 2020 года.

Сколько вторая "Луна" пробудет возле Земли последний раз, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Alert.

Временные спутники, подобные этому, известны как минилуны, хотя называть их Луной в данном случае немного обманчиво. В декабре 2020 года исследователи NASA узнали, что этот объект вовсе не космический камень, а скорее остатки ракетного ускорителя 1960-х годов, участвовавшего в лунных миссиях American Surveyor.

Эта минилуна совершила свой самый близкий подход к Земле 1 декабря, но она возвращается еще на один круг. Minimoon 2020 SO совершит максимальное сближение с Землей во вторник (2 февраля) примерно на расстоянии 140 000 миль (220 000 километров) от Земли, или 58 процентов пути между Землей и Луной.

После этого ракета-носитель уйдет, навсегда покинув орбиту Земли к марту 2021 года, сообщает EarthSky. После этого бывший спутник станет просто еще одним объектом, вращающимся вокруг Солнца.

Напомним, что ранее SpaceX успешно запустила ракету с рекордным количеством спутников.

В декабре ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7 корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке Sirius XM Holdings.