Возле Ивано-Франковска голодный медведь терроризирует местных жителей: ученые бьют тревогу

За последние дни стали проявляться сообщения о нападении бурых медведей в этом крае. Так, в селе Узин хищник убил четырех свиней, на частном дворе недалеко ото Косово разорвал корову, возле Печенежинского лесничества разрушил на пасеке ульи.

По словам председателя Тисменицкого районного общества охотников и рыболовов Владимира Приймака, рост медведя около 1-1,2 метра, он очень худой, на лопатках имеет седое пятно.

"Медведь по нашему мнению не молод", - добавил он, комментируя снимок хищника, который возле Узина попал в фотоловушку.

Отмечается, что сначала охотники решили, что скот уничтожают одичавшие собаки или волки, но позже на земле увидели огромные отпечатки медвежьих лап. При этом Узин - пригородное село Ивано-Франковска - не является ареалом обитания дикого медведя, хищника здесь еще не было.

Считается, что после того, как бурых медведей занесли в Красную книгу и прекратили охоту на них, косолапые перестали слишком бояться людей.

После зимней спячки хищники истощали, и теперь активно добывают себе пропитание.

"Травы здесь интенсивно начали развиваться только неделю назад, а в горах может и вообще нет. И поэтому медведь ищет пищу и ищет ее везде. Медведь, если голоден, ему все равно куда идти - он зайдет в дом, в сарай. И будет искать пищу ", - рассказал профессор кафедры Прикарпатского национального университета Юрий Шпарик.

Так, ученые начинают бить тревогу, и призывают немедленно начать тщательное отслеживание медведей в Карпатах, ведь количество этих животных увеличилось и мигрируют они все ближе к человеческим домам.

Видео: на Прикарпатье активизировались бурые медведи - хищники нападают на домашний скот