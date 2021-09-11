Возле Днепра нашли каменную бабу, которой 4 тысячи лет: была частью большого кургана

Нынешняя находка, как говорят ученые, раньше была частью большого кургана.

Рекордное древнее изваяние из камня добавят в музейную коллекцию Днепровского исторического музея, в которой такая "баба" стала уже 103-м подобным артефактом.

"Это - 103 каменная стела в самой большой сборке подобных артефактов. Когда-то давно, около 4 тысяч лет назад, она была составной частью кургана. Под влиянием времени и, возможно, людей, оказалась на поле", - рассказали в музее.

Отметим также, что коллекция каменной пластики в Днепре является крупнейшей в Украине и второй по величине в Европе.

Днепровские археологи обнаружили 4-тысячелетнюю каменную бабу (фото: museum.dp.ua)

Также на странице музея в Facebook сообщается, что в конце августа археологи на раскопках в окрестностях села Красноивановка Каменского района на месте части древнего поселения обнаружили ряд древних артефактов, в частности фрагменты посуды, а также изделия из кости животных.

Археологи на раскопках под Днепром обнаружили древние артефакты (фото: facebook.com/yavornytskiymuseum)

Нужно сказать, что древних каменных статуи пополняют знаменитый Днепропетровский национальный исторический музей не только благодаря исследованиям на полях области. Так, например, несколько лет назад в Днепре местный житель отдал музею каменную бабу, которая украшала его усадьбу (мужчина купил ее у бездомных и назвал "Матильда"). Историки решили, что статуя - это посмертный памятник выдающемуся половцу тех времен.