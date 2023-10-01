Вожата "Блогер Кемпу" довірила свою історію музею "Голоси мирних"

Марія зустріла повномасштабну війну у рідному Чернігові. Довго не могла повірити, що ці події - не сон. Особливо складно примиритися з дійсністю, коли діти розказують про обстріли, життя в окупації, евакуацію... І про вбитих рідних.

Вона працює вожатою у дитячому таборі "Блогер Кемп", організованому фондом. Там відпочивають та оздоровлюються саме діти, які постраждали від війни.

"Найстрашніше було в перші дні, коли казали, що можуть бути люди — наші, українці — які здають інформацію. Кажуть, де ми живемо, ставлять якісь мітки. Важко було довіряти. Коли хтось просив про допомогу: відкрити двері, дати хліба, води... А ти не знав, чи вони з рушницею там стоять, чи справді потребують допомоги", — згадує Марія.

Вона працює з дітками, які приїхали на відпочинок та оздоровлення від Фонду Ріната Ахметова. Вожата розповідає, що хлопці та дівчата приїжджають з дуже тяжкими історіями. У багатьох з них більше немає одного члена родини. У багатьох знищено домівку.

Діти згадують, як вони виїжджали, як потрапляли під обстріли. Є дітки з вадами здоров’я є. Марія та інші співробітники намагаються їм допомогти.

"З кожною дитиною ми все згадували, проговорювали. Я б не хотіла ворушити їхні спогади зайвий раз, але їм потрібно виговоритися. Ми з ними усамітнюємося вдвох — або втрьох, якщо хтось з братиком і сестричкою. І вони розказують свої історії так, як вони хочуть. Наче знову переживають всі ці спогади. Потім їм потрібно вийти з цього стану: ми проходимося, відволікаємо увагу. І тоді можемо знову повертатися до табору, до нормального життя", — ділиться дівчина.

Марія сподівається, що підтримка її команди допоможе цим хлопцям і дівчатам, які так багато пережили, піде їм на користь. Вона називає їх світлими дітьми та мріє, щоб вони виросли добрими людьми.

"Блогер Кемп" — це відпочинок, оздоровлення, робота з психологами, можливість опанувати навички блогера. У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.