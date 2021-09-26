Воздвижение 2021: что обязательно нужно сделать в великий праздник

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня посвящено важнейшему событию, а именно обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.

Что нужно сделать в большой праздник

В храмах празднование начинается еще с вечера 26 сентября. Верующие идут в церковь на всенощную. Во время литургии важно помолиться за искупление грехов и здоровье родных.

В храме можно купить крестик, или принести на освящение. После чего крестик нужно подарить ребенку - он будет его оберегать от болезней и несчастья.

В сам праздник, 27 сентября следует придерживаться поста, отказавшись от мясных блюд, алкоголя, шумного веселья.

За праздничным столом в этот вечер собиралась вся семья. Из лакомств обычно подавались пироги и пирожки с капустой (обязательное блюдо) и яблоками, запеченные овощи.

Конечно же праздновать нужно в заранее убранном доме, так как домашними заботами в этот день заниматься точно нельзя.

А вот что можно делать, так это рубить и квасить капусту. Если съесть на Воздвижение капусту, то здоровье не покинет человека всю зиму.

Чтобы защитить дома от болезней, наши предки рисовали на дверях кресты.

На Воздвижение нельзя работать, и не только