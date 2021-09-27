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Воздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожелания

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Понедельник 27 сентября 2021 07:03
Воздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожелания Фото: Воздвижение 2021 (Getty Images)
Автор: Styler

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - один из самых великих православных праздников. Он относится к числу двунадесятых праздников и традиционно отмечается 27 сентября.

Лучшие поздравления, открытки и пожелания вы можете посмотреть в нашем материале ниже.

Поздравления в прозе

***

Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.

***

В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.

***

Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.

***

Поздравления в стихах

***

Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Пусть Божий Крест по жизни помогает,

От бед и от несчастий нас спасает!

С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

***

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

***

С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

***

И вот Воздвиженье сегодня

Животворящего Креста…

Пусть будет Господу угодна

Молитвы нашей простота,

Пускай раскаянья и счастья

У нас покатится слеза,

А сила тайная Причастья

Откроет путь на небеса.

***

Поздравления в открытках

Воздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожеланияВоздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожеланияВоздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожеланияВоздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожелания

Напомним, эти молитвы нужно прочитать на Воздвижение 2021 для избавления от болезней и бед.

Мы также писали о церковном календаре на октябрь 2021 года.

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