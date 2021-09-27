Воздвижение 2021: лучшие поздравления, открытки и пожелания
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - один из самых великих православных праздников. Он относится к числу двунадесятых праздников и традиционно отмечается 27 сентября.
Лучшие поздравления, открытки и пожелания вы можете посмотреть в нашем материале ниже.
Поздравления в прозе
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Настал великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Это праздник света, добра и святой веры. Пусть в этот день и в другое время не покидает вас благодать Господня в семье и здравии, пусть освещает вас милосердие души и доброта сердец, благополучие и радость, счастье и мир.
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В праздник Воздвижения всем сердцем желаю жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в ваш дом приходят только хорошие люди, радостные вести и счастливые дни.
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Поздравляю вас с великим церковным праздником Воздвижения Креста Господня. Пусть и в этот, и во все другие дни станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, а в жизнь придет счастье, благодать и надежда, пусть будет крепким здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, любви и мира.
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Поздравления в стихах
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Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Пусть Божий Крест по жизни помогает,
От бед и от несчастий нас спасает!
С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!
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С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет Божья благодать
Всегда – и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
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С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
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И вот Воздвиженье сегодня
Животворящего Креста…
Пусть будет Господу угодна
Молитвы нашей простота,
Пускай раскаянья и счастья
У нас покатится слеза,
А сила тайная Причастья
Откроет путь на небеса.
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Поздравления в открытках
Напомним, эти молитвы нужно прочитать на Воздвижение 2021 для избавления от болезней и бед.
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