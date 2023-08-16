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"Воювати підуть всі". Нардеп зробив заяву про правила мобілізації

Народний депутат Єгор Чернєв зробив заяву про мобілізацію (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні триває мобілізація, яка передбачає чотири "хвилі". Поки що в необхідності призову всіх чоловіків нема, але якщо така виникне, воювати підуть всі.

Про це заявив Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пишуть Novyny.live.

Як проходить мобілізація, і яка зараз хвиля

За словами нардепа, зараз усі механізми мобілізації відбуваються згідно із законодавством, і поки змін не планується. Наразі триває друга "хвиля" призову.

"З нашого боку ми робимо те, щоб вона (система. - Ред.) реально працювала, а не корумпувала воєнкомів через ухиляння від мобілізації. Наша задача - зробити так, щоб правила та умови були для всіх, і ми над цим працюємо", - зазначив політик.

В якому разі призвати можуть всіх

Нардеп нагадав, що четверта черга мобілізації передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки, а наразі в Україні триває друга черга мобілізації.

"Це залежить від того, скільки ця війна триватиме і скільки ресурсів буде залучено з боку РФ. В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки. Наразі ми перебуваємо на другій черзі мобілізації. 

Але якщо країна буде у небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов'язок кожного чоловіка - захищати власну країну. Проте на сьогодні ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України", - додав Чернєв.

Кого можуть призвати в четверту хвилю

Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" прописує, що в "четвертій хвилі" на службу будуть призвані всі жителі країни, які не мають обмежень за віком (18-60 років) і фізичних обмежень.

Скільки хвиль мобілізації і кого призивають

  • Перша хвиля мобілізації - оперативний резерв - колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.
  • Друга хвиля - призиваються військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.
  • Третя хвиля - офіцери запасу - військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вишів.
  • Четверта хвиля мобілізації - всі жителі країни, які не мають вікових і фізичних обмежень.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть змінити правила вручення повісток.

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Мобілізація в Україні