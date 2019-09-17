Он воюет за победу: сеть поразил разведчик с инвалидностью на Донбассе (видео)

В сети появилось впечатляющее видео, как боец ВСУ, потерявший в боях ногу, все равно воюет на Донбассе. Он отстреливается от вражеских пуль с помощью своего протеза. Ролик опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Ничего необычного. Просто разведчик, который потерял на передовой ногу, отстреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", - написали под видео.

Видео: Боец с инвалидностью все равно воюет на передовой (Facebook/Повернись живим)

В комментариях пользователи сети поблагодарили воина за мужество и отвагу, и за защиту Украины.

Дякую, брате. І батькам твоїм - подяка й земний уклін за такого сина.

Молодец, даже в горе видит позитив.

Береги тебя, Господь.

Молодчага умница. Светлая голова всегда выход найдет.

Пусть ваши ангелы хранители везде и всюду вас берегут, вас любят и ждут!

Героям слава! Дай Боже здоров'я захиснику! Живим і з перемогою!!!

Дякуємо тобі наш любий захисник за наші мирні ночі. Низький уклін усім хто боронить нашу Державу.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/backandalive)