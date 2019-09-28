Война и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на Донбассе

Украинский военный с позывным Дикий Мичман никогда не учился в художественном ВУЗе, но его желание делать этот мир лучше преобладает над неумением. Пехотинец с удовольствием разрисовывает стены в легендарной промзоне Авдеевки. На своих "картинах" военный изобразил известного украинского поэта Тараса Шевченко, а на новых работах можно увидеть яркие изображения герба, танков. Для своих художеств боец выбирает разрушенные боевиками дома. Об этом написали на странице Повернись живим в Facebook.

"Когда война сходится с искусством. Пехотинец с позывным Дикий Мичман никогда не учился на художника, но именно его руки уже не первую ротацию разрисовывают легендарную Авдеевскую промзону. В прошлом году военный изобразил здесь воинствующего Тараса Шевченко, а сейчас - расписывает изуродованные вражеской артиллерией дома", - написали на странице.

Фото: Дикий Мичман разрисовывает стены Авдеевской промзоны (450.ua)

В комментариях люди благодарят бойца за искусство.

Пошвидше творити вже в мирному житті і вдома! Дякую Вам! Бережи Вас, Боже!

Ви найкращі !!! Дякуємо Вам.

Дуже гарно! Молодець!

Дякую!

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)