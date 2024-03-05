Воїн ЗСУ "Гамлет" розповів, яка техніка і зброя найкращі для ведення штурмів

"Перший нюанс - обманути ворога. Подавити ворога психологічно, а потім і фізично", - зазначив він.

"Гамлет" пояснив, що вкрай важливим є настрій, з яким військовослужбовці ідуть на штурм. За його словами, важливо зосередитися на тому, що йдеш убивати ворога, а не на страху загинути самому.

"Страх можна перетворити на дещо інше, щоб не боятися. Багато хто говорить "боюся померти", а у мене говорять "ми йдемо убивати". Ось в чому різниця. Боєць має розуміти, що він не повинен померти, він не йде помирати, він про це не думає, що може померти", - сказав військовий, при цьому наголосивши, що для військового боятися за своє життя абсолютно нормально.

Командир підрозділу також зазначив, що за весь час участі його команди у штурмах загинуло шестеро бійців. Він пояснив, що це невеликі втрати для підрозділу, який брав участь у стількох штурмах. І вдалося зберегти життя бійців завдяки броньовикам Humvee ("Хамві").

"Ніколи не було такого, щоб я хлопців відправляв на штурм пішки. Навіть якщо це дистанція 200 метрів, поки група дійде, уже втрат буде 50%. А у мене є "Хамві" … на "хамерах" ми просто залітаємо до них, висаджуємося. І чим швидше ти зайдеш, тим швидше ти звідти підеш", - сказав "Гамлет", додавши, що його штурмовики висаджуються мало не в окопах ворога і працюють блискавично.

За словами "Гамлета", західна зброя є у рази ефективнішою і надійнішою, ніж радянська. Однак бувають ситуації, коли штурмовики віддають перевагу радянським автоматам.

"Раніше у нас були іноземні автомати, 5.56, але після одного штурму, коли нам довелося утримувати позиції два дні, ми зрозуміли, що ця зброя не годиться там. Бо воюємо уже трофеями. А трофеї – це радянське все, 5.45 і 7.62. Іноді робимо так – на штурми, після яких можемо надовго застрягнути, ми беремо радянські автомати, а якщо штурм легкий, зайдемо і вийдемо, то ми беремо 5.56", - пояснив він.

Герой цієї програми, вірменин Гамлет Авагян, очолює штурмовий підрозділу Р.У.Г (розвідувальна ударна група) у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Він давно живе в Україні, має тут родину та вважає Україну своєю другою батьківщиною. Брав участь в АТО з 2015 року, з 2016 року служив у ЗСУ за контрактом. До повномасштабного вторгнення Росії проживав з сім'єю у Маріуполі.