Как воры отмечают дома, которые собираются ограбить: это нельзя игнорировать

В частности, воры на двери приклеивают определенный предмет, чтобы позже проникнуть в ваш дом.

Грабители становятся все более организованными. Они придумывают новые схемы для осуществления своей незаконной деятельности.

Что воры оставляют на дверях

Скотч на дверном замке

Воры все чаще используют эту коварную технику, чтобы проникать в дома. Этот трюк состоит в том, чтобы наклеить кусок ленты на замок главной двери. Сняв его или сорвав ключом, грабитель узнает, что вы вернулись домой.

Однако, если лента все еще будет присутствовать несколько дней, то это будет означать, что в доме никто не живет. Кроме того, воры могут положить кусок картона между дверью и дверной рамой или слегка подвинуть коврик.

Признаки, что замок двери был сломан

Кроме ленты на замке, указывающей на попытку взлома, на дверном замке можно наблюдать многие другие следы.

Дверной замок сдвинут

Возвращаясь из отпуска, важно обратить внимание на определенные признаки взлома. Если ключ во входной двери тяжело проворачивается, или вообще этого не делает, то вероятно это означает, что его блокировка была принудительной.

Он также может быть немного смещен от своего первоначального расположения, если грабители применили силу, чтобы проникнуть в дом.

Поцарапанный замок

Техника крючка является самой распространенной. Преступники используют его, чтобы в считанные секунды открыть дверь дома. Для этого используют плоскую отвертку или шпильки. Поэтому это может оставить след, который виден невооруженным глазом. Открывая дверь, не забудьте проверить состояние замка.