Воровали цветы с могил военных и продавали на базаре в Мукачево: преступникам грозит суровое наказание

В Мукачево семейная пара воровала цветы с могил военных на Аллее Славы Героев и потом продавала их на рынке. Пару уже задержала полиция и доставила в управление.

Сообщается, что работники криминальной полиции Мукачевского районного управления разыскали двух местных жителей, которые причастны к воровству на центральном кладбище.

Установлено, что это жители Мукачево, мужчина и женщина, 34 и 35 лет, которые находятся в гражданском браке.

По данным полиции, эта пара по утрам совершала набеги на центральное кладбище в Мукачево. Там они воровали цветы с могил военнослужащих, на Аллее Славы Героев. Потом эти цветы они формировали в новые композиции и продавали - на местных рынках, а также в заведениях отдыха.

В Мукачево пара воровала цветы с могил украинских защитников

Обоих подозреваемых задержали и доставили в полицейское управление. Сейчас они дают показания и уже установлено, что они причастны как минимум к четырем случаям кражи цветов. Их действия попали на камеры.

Злоумышленникам инкриминируют часть 3 ст. 297 Криминального кодекса Украины (надругательство над могилой, совершенная за предварительным сговором группой лиц).

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишения воли на срок от 4 до 7 лет. Расследование по этому делу продолжается.