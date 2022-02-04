"Вопрос не решится никогда": Собчак дала печальный прогноз о Крыме и пожалела, что ее не пускают в Украину

Российская журналистка и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что отказ от оккупированного Крыма станет политическим самоубийством любого правителя России. Она сожалеет, что посетила оккупированную территорию в 2020 году и ей теперь запрещено посещать Украины.

Что рассказала Ксения Собчак о Крыме и отношениях между украинцами и россиянами программе " Право на владу " на телеканале "1+1" - читайте ниже.

Ситуация, как с Курилами

По словам Ксении Собчак, отказ от Крыма будет считаться политическим проигрышем в глазах избирателей, поэтому ни действующий президент России Владимир Путин, ни любой следующий отказаться от него не смогут.

Она сравнила Крым с Курилами и подчеркнула, что оккупацию Крыма поддерживает большинство россиян.

"Отказ от этого будет политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это такая ловушка и тупик. Это похожая ситуация, как с Курилами.

Какой бы демократический ни был Ельцин или кто-либо другой президент, но этот вопрос с Курильскими островами с Японией не решается, он не решится никогда", - завила Собчак.

Примирения между Украиной и РФ не будет

Собчак призналась, что не видит оснований для оптимизма по поводу будущих отношений россиян и украинцев и считает, что в ближайшие годы примирения ожидать не стоит. Главной причиной она указывает отсутствие изменений в России.

"К сожалению, я не думаю, что в России политическая ситуация в ближайшие годы изменится. Я думаю, что вот та самая пресловутая стабильность — она в нашей стране будет происходить и дальше", - считает Собчак.

Она высказала мнение, что примирение пока невозможно даже на бытовом уровне, и нужно время, поскольку "очень много дров наломано".

"Есть жертвы с вашей стороны, с нашей. Разрушены семьи, разделены семьи. Я знаю огромное количество примеров, когда в одной семье братья родные перестают разговаривать друг с другом, потому что имеют разную позицию на тему происходящих конфликтов.

Это реальные жертвы, погибшие люди. Я не думаю, что это можно взять — и быстро простить и забыть, к большому сожалению", - подчеркнула журналистка.

Она высказалась, что происходящее между "братскими народами" – "огромная политическая трагедия и катастрофа".

Меня не хотят видеть в Украине

Ксения Собчак сожалеет, что ее не хотят видеть в Украине из-за незаконного посещения оккупированного Крыма и считает такое решение неверным.

Она объяснила, что в 2020 году вынуждена была посетить Крым, как журналист и находилась там всего 12 часов.

"Я прилетела брать интервью у Натальи Поклонской. Это было ее принципиальное условие – видимо, для того, чтобы именно спровоцировать меня приехать", - сказала Собчак.

По словам журналистки, она якобы просила о въезде на Крымский полуостров через украинскую территорию, но получила отказ.

"До этого посещение Крыма, точнее непосещение его, было для меня некой внутренней принципиальной позицией. И мне жаль, что, как я понимаю, после этого посещения меня не очень хотят видеть в Украине. Мне не кажется, что это верно", - заявила Собчак.

Она напомнила, что "была единственным человеком в статусе кандидата в президенты РФ, который открыто говорил о том, что Крым, присоединенный к России – это неправильное действие по отношению к Украине".

Стоит отметить, что Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец" еще в 2018 году, так как выяснилось, что она незаконно посещала оккупированный Крым в 2014.

А в 2018 году она просила разрешение посетить оккупированный Крым с целью работы с избирателями как кандидат в президенты РФ.