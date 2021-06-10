Вопиющий cлучай в Одессе: троих пациентов вывезли на кладбище и бросили там

По ее словам, все три мужчины с инвалидностью. У одного из них травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком.

Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Все трое временно помещены в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. Туда для установления всех обстоятельств срочно выехал региональный представитель Людмилы Денисовой.

Во время разговора с руководителем центра удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 к ним по скорой помощи доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию", - написала Денисова.

Троих пациентов психбольницы вывезли на кладбище и оставили умирать (facebook.com/denisovaombudsman)

Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Но остается непонятным, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км. Этого в больнице не объяснили.

Правоохранители уже открыли дело и начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 ККУ - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры по самосохранению из-за малолетства, старости, болезни".